За день поранили одного українського військового – прес-центр штабу АТО

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині Донбасу повідомили, що від початку доби 11 листопада станом на 18-у годину один український військовий був поранений унаслідок одного з кількох обстрілів села Зайцева неподалік окупованого Донецька.

«Загалом від півночі незаконні збройні формування 11 разів порушили перемир’я. На більшу частину обстрілів сили АТО відповідали переважаючим вогнем із піхотного озброєння», – мовиться в повідомленні.

Обстріли протягом дня відбувалися на всіх трьох оперативних напрямках, повідомили військові. Серед таких місць обстрілів назвали, зокрема, села Широкине і Водяне неподалік Маріуполя – там противник вів вогонь із мінометів, озброєння БМП і зенітної установки.

У незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що за підтримки Росії захопило й утримує частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, не давали своєї версії викладу подій на фронті, лише звинуватили українські війська в денних обстрілах із мінометів їхніх позицій у селах Безіменне і Пікузи – перше з них неподалік Широкина, друге біля Водяного.

В аналогічному угруповання «ЛНР» на Луганщині не робили своїх заяв про перебіг подій на фронті за суботу.

Теоретично чинний нині черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.