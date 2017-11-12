На Донбасі протягом минулої доби поранений 1 український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі протягом доби 11 листопада був поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 18 разів порушили перемир’я.

«У відповідь сили АТО переважаючим вогнем жорстко примушували загарбників до миру», – йдеться в повідомленні штабу у Facebook.

За даними військових, ситуація у зоні бойових дій минулої доби суттєво не змінилася, бойовики продовжували обстріли позицій Збройних сил України, «використовуючи весь спектр піхотного озброєння».

У підтримуваних Росією угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» звинуватили українських військових в обстрілах своїх позицій. Бойовики даних про постраждалих не наводять.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.