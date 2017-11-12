Президент США прибув на Філіппіни для участі в саміті АСЕАН

Президент США Дональд Трамп прибув на Філіппіни для участі в саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

У столиці країни, Манілі, кілька сотень людей взяли участь в акції проти візиту Трампа. Протести почалися 10 листопада. Сьогодні протестувальники намагалися прорвати поліцейське оточення біля американського посольства. Поліція застосувала водомети для розгону демонстрантів.

Філіппіни – остання країна, яку відвідає Трамп під час нинішньої поїздки Азією. Раніше президент США відвідав Японію, Китай, Південну Корею і В’єтнам.

Трамп здійснює тур на тлі зростання напруженості щодо ядерних і ракетних випробувань Північної Кореї.