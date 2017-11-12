У Києві через мокрий сніг посипають сіллю дороги

Через погіршення погодних умов, випадання мокрого снігу з дощем і зниження температури, київські вулиці превентивно обробляють соляною сумішшю, заявляє генеральний директор комунальної корпорації «Київавтодор» Олександр Густєлєв.

«Фахівці-дорожники працюють в цілодобовому режимі, відслідковують зміни погодних умов за допомогою метеорадара і метеостанцій, встановлених на в’їздах у столицю. Зараз на київських дорогах працює 65 одиниць спеціальної техніки, яка обробляє дорожнє покриття соляною сумішшю», – цитує його сайт Київської міської держадміністрації.

За даними синоптиків, 13 листопада в Україні, зокрема і в Києві, очікують незначне і нетривале потепління, а вже з наступного дня, 14 листопада, знову похолодання.