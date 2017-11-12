У Черкасах у житловому будинку стався вибух, загинула людина – поліція

У Черкасах у багатоквартирному будинку стався вибух, одна людина загинула.

Як повідомляє прес-служба поліції Черкаської області, правоохоронці встановили, що в квартирі вибухнула граната Ф-1, яка, як виявилося, була на дивані під подушкою.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За даними поліції, за 10 місяців 2017 року правоохоронці зафіксували 139 випадків використання вибухових пристроїв у мирних містах України. Як повідомляв голова Нацполіції Сергій Князєв, зафіксовані 36 фактів умисних вбивств з використанням вибухових пристроїв.

З квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт.