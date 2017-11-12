У Дніпрі невідомі зіпсували портрет Олеся Гончара – активістка

У Дніпрі невідомі зіпсували портрет письменника Олеся Гончара, намальований на паркані волонтерами в рамках акції «Слово на стіні». Про це повідомила координатор проекту «Слово на стіні» Анастасія Теплякова.

Очі на портреті письменника замалювали чорною фарбою.

«Ніколи не думала, що саме цей портрет зачеплять. Він вийшов таким живим, таким реальним і таким щирим, що це ніби людину вдарити просто так… Сказати, що боляче, – це не сказати нічого. Сьогодні у «Слово на стіні» фактично траур. Бо кожна локація народжується в муках і плекається, мов дитинка. Нам довелося замалювати портрет. Ми не знаємо, хто зіпсував портрет Гончара, чому і за що. Скоріше за все, «просто», – зазначила Теплякова.

Як зазначила координатор акції, портрет не підлягав відновленню, тому автори малюнка вирішили забілити малюнок. Водночас учасники акції зазначають, що це не зупинить їхню ініціативу.

«Вони спаскудять, а ми прийдемо ще. І доти, доки до них не дійде, що їм ніколи не перемогти у своїй ницості та байдужості», – заявила Теплякова.

У 2016 році в Дніпрі стартував проект «Слово на стіні» – унікальна мистецька ініціатива творчої молоді, яка популяризує українську літературу. Перший об’єкт – графіті із цитатою з роману «Собор», забороненого за радянських часів, письменника – земляка Олеся Гончара – волонтери створили на зупинці в студентському районі, на розі вулиці Телевізійної та проспекту Гагаріна. Пізніше на інших будівлях і зупинках міста з’явились цитати з творів українських класиків, а також портрет Олеся Гончара на паркані біля входу на подвір’я біля студентських гуртожитків.