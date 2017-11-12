Президент Лівану заявляє про утримання прем’єра Харірі в Ер-Ріяді

Президент Лівану Мішель Аун заявив, що свобода прем’єр-міністра його країни Саада Харірі обмежена в Ер-Ріяді.

Ця заява 12 листопада з’явилася на тлі повідомлень та чуток про те, що Харірі утримують проти його волі у столиці Саудівської Аравії, де 4 листопада він оголосив про свою відставку.

Ситуація «досягла того моменту, коли свобода Харірі була обмежена, нав’язані умови щодо його резиденції та контактів, які він може мати, навіть з членами його родини», сказав Aун в своїй заяві.

«Ці обставини означають, що будь-які погляди, які він міг висловити, які він висловить або які можуть бути приписані йому... є сумнівними, і не можуть розглядатися як погляди, озвучені з власної ініціативи», – вказано в заяві.

У своїй заяві минулого тижня Харірі заявив про загрозу власному життю. Він також зазначив, що причиною відставки стало втручання Ірану у внутрішні справи Лівану і посилення позицій угруповання «Хезболла».

Саудівська Аравія заперечувала, що Харірі утримують проти його волі або що він був змушений піти у відставку.

Аон 11 листопада закликав Саудівську Аравію «пояснити причини, які перешкоджають поверненню прем’єр-міністра Харірі до Лівану».