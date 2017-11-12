На півночі Іраку стався землетрус магнітудою 7,3

В північній частині Іраку стався землетрус магнітудою 7,3, повідомляє Геологічна служба США.

Спочатку повідомлялося, що землетрус мав магнітуду 7,2.

Епіцентр підземних поштовхів був в 32 кілометрах на південний захід від Халабжі, на глибині 33,9 кілометра.

Землетрус також відчувався в Ірані, де повідомлялося про руйнування.

За даними державного телеканалу, внаслідок землетрусу є руйнування в щонайменше у восьми селах.

«Землетрус відчувався в кількох іранських провінціях, що межують з Іраком ... Вісім сіл були пошкоджені... зникло електропостачання в деяких селах, рятувальні команди були направлені в ці райони», – повідомляє державний телеканал.

Іранське агентство IRNA повідомило, що водопостачання і електропостачання зникло в деяких частинах західної провінції Керманшах.

Наразі повідомлень про жертви немає.