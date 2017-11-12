«Антонов» представив на авіавиставці у Дубаї два транспортних літака

Українське підприємство «Антонов» представило на виставці Dubai Air Show два транспортних літака – літак-демонстратор Ан-132Д і військово-транспортний літак короткого злету та посадки Ан-70.

«Участь у виставці в Дубаї важлива для нашого підприємства. Це гарна нагода представити сучасні програми, наші літаки потенційним замовникам з країн Близького Сходу, зустрітися з партнерами», – сказав виконувач обов’язки президента компанії «Антонов» Олександр Кривоконь.

Ан-132Д взяв участь у програмі демонстраційних польотів.

У компанії зазначають, що в перший день виставки Ан-132Д відвідали численні делегації з Саудівської Аравії, в тому числі заступник міністра оборони, президент компанії «Такнія», делегація командування сухопутних сил.

Міжнародний авіасалон в Дубаї Dubai Airshow є провідною світовою подією в цивільній і військовій авіапромисловості, постійно привертає увагу урядових кіл різних країн світу, військових і бізнесменів.