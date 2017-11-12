Трамп зустрінеться з президентом Філіппін Дутерте

Президент США Дональд Трамп 13 листопада зустрінеться з президентом Філіппін Родріго Дутерте, який веде «війну з наркотиками», що призвело до тисяч позасудових вбивств і засудження правозахисників.

Правозахисники закликали Трампа закінчити своє азіатське турне із рішучою заявою проти війни Дутерте з наркоторговцями.

Президент США прибув на Філіппіни 12 листопада.

Трамп пробуде в столиці Філіпін, Манілі, до 14 листопада, щоб взяти участь у зустрічі лідерів Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН).

Раніше у В’єтнамі президент США брав участь у саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), під час якого він коротко зустрівся з російським колегою Володимиром Путіним.

Азійське турне Трампа, в рамках якого він також відвідав Японію, Китай і Південну Корею, було спрямоване на зміцнення дипломатичних і економічних зв’язків у ході боротьби з ядерною загрозою з боку Північної Кореї. У В’єтнамі він запропонував виступити посередником у суперечках щодо Південно-Китайського моря, які тривалий час викликали напруженість у регіоні.