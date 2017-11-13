Щонайменше 141 людина загинула внаслідок землетрусу поблизу кордону Ірану та Іраку

Щонайменше 141 людина загинула внаслідок землетрусу магнітудою 7,3, що стався неподалік ірано-іракського кордону. За даними міністерства внутрішніх справ Ірану, поранені щонайменше 866 людей.

Про підземні поштовхи повідомили жителі всього регіону, від Туреччини до Кувейту.

Геологічна служба США заявляє, що епіцентр землетрусу розташований неподалік міста Халабджа на північному сході Іраку на глибині майже 34 кілометри.

Сейсмологічний центр Тегеранського університету повідомив, що підземні поштовхи розпочалися о 21:48 за місцевим часом (це 20:48 за Києвом).

Іранське офіційне агентство IRNA цитує представників влади, які попереджають про можливе збільшення кількості жертв після того, як рятувальники поновлять свою роботу вранці 13 листопада.