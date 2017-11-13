Трамп прагне обговорити на саміті АСЕАН проблеми КНДР та глобальної торгівлі

Президент США Дональд Трамп вважає, що напруженість на Корейському півострові та глобальна торгівля будуть ключовими темами саміту лідерів країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). За словами американського лідера, він порушував питання про випробування ракет у Північній Кореї на переговорах 13 листопада з прем'єр-міністрами Японії та Австралії в кулуарах саміту в Манілі.

Трамп також розповів, що під час зустрічей із Сіндзо Абе та Малкольмом Тернбуллом зафіксований прогрес щодо двосторонньої торгівлі. «Ми зробили дуже великі кроки щодо торгівлі – набагато більші, ніж усе, про що ви знаєте», – сказав Трамп журналістам.

Торговельні відносини США з більшістю країн Азії нині ускладнені. Після початку президентського терміну Трамп заявив про вихід Сполучених Штатів із Транстихоокеанського партнерства – основної регіональної торговельної угоди. Він стверджував, що ця угода завдає шкоди економічним інтересам США.