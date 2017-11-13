Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
13 Листопад 2017, Київ 09:09
Новини | Міжнародні

Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Ірані та Іраку зросла до 170

Рятувальники розбирають завали в місті Сарпол-і-Загаб в іранській провінції Керманшах, 13 листопада 2017 року

До 170 зросла кількість загиблих внаслідок землетрусу, що стався ввечері 12 листопада неподалік кордону між Іраном та Іраком, число поранених наближається до двох тисяч.

За даними іранської влади, в цій країні підтверджена смерть 164 людей, поранені щонайменше 1686 осіб. Ще шість смертей зафіксовано з іракського боку кордону.

Про підземні поштовхи повідомили жителі всього регіону, від Туреччини до Кувейту.

Геологічна служба США заявляє, що епіцентр землетрусу розташований неподалік міста Халабджа на північному сході Іраку на глибині майже 34 кілометри.

Сейсмологічний центр Тегеранського університету повідомив, що підземні поштовхи розпочалися о 21:48 за місцевим часом (це 20:48 за Києвом).

Іранське офіційне агентство IRNA цитує представників влади, які попереджають про можливе збільшення кількості жертв після того, як рятувальники поновлять свою роботу вранці 13 листопада.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG