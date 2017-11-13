Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Ірані та Іраку зросла до понад 200

До більш як 200 зросла кількість загиблих внаслідок землетрусу магнітудою 7,3, що стався ввечері 12 листопада неподалік кордону між Іраном та Іраком, число поранених наближається до двох тисяч.

За даними іранської влади, в цій країні підтверджена смерть 207 людей, поранені щонайменше 1700 осіб. Ще сім смертей зафіксовано з іракського боку кордону, поранені 320 іракців.

Про підземні поштовхи повідомили жителі всього регіону, від Туреччини до Кувейту.

Геологічна служба США заявляє, що епіцентр землетрусу розташований неподалік міста Халабджа на північному сході Іраку на глибині майже 34 кілометри.

Сейсмологічний центр Тегеранського університету повідомив, що підземні поштовхи розпочалися о 21:48 за місцевим часом (це 20:48 за Києвом).

Іранське офіційне агентство IRNA цитує представників влади, які попереджають про можливе збільшення кількості жертв після того, як рятувальники поновлять свою роботу вранці 13 листопада.