Президент Світового банку приїхав у Київ

Президент Світового банку Джим Йонг Кім прибув до Києва з дводенним візитом для обговорення реформ в Україні.

«Прямо зараз починаємо зі сніданку з представниками агробізнесу, щоб обговорити шляхи збільшення продуктивності в агросекторі та роль нашої країни у глобальній продуктовій безпеці», – написав міністр фінансів України Олександр Данилюк на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, далі в програмі президента Світового банку «багато важливих зустрічей», зокрема з президентом України Петром Порошенком, прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, а також зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм і керівниками парламентських фракцій.

Світовий банк в анонсі візиту назвав однією з цілей візиту свого керівника підтвердження підтримки банку прискоренню економічного зростання України.

У червні цього року Світовий банк схвалив концепцію партнерства з Україною на 2017-2021 роки, метою якого є «сприяння сталому і комплексному відновленню економіки України».