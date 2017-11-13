Восьмеро поліцейських загинули в Афганістані внаслідок нападу талібів – місцева влада

Внаслідок атаки талібів 13 листопада у західній афганській провінції Фарах загинули восьмеро поліцейських, повідомив речник губернатора провінції Мухаммед Насер Мехрі.

За його даними, бойовики напали на поліцейський контрольний пункт біля столиці провінції, міста Фарах. На короткий час нападники захопили контрольний пункт, але згодом, після отримання підкріплення, поліцейські відбили його.

Жодна група негайно не взяла на себе відповідальність за напад.

Наприкінці жовтня дев’ять афганських солдатів загинули в провінції Фарах, коли бойовики штурмували їхній опорний пункт. Таліби взяли на себе відповідальність за ту атаку.