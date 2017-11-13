У Львові померла археолог Лариса Крушельницька

У Львові 12 листопада на 89-му році життя померла археолог Лариса Крушельницька. У Львівській міськраді повідомили Радіо Свобода, що видатну львів’янку поховають на Личаківському цвинтарі.

Лариса Крушельницька народилася 5 квітня 1928 року, походила з української родини, яка зазнала сталінських репресій. Про трагізм історії своєї сім’ї Крушельницька написала у книзі «Рубали ліс», де роздумує, зокрема, над тим, чому її дідусь Антін Крушельницький у 1934 році вирішив з усією родиною виїхати зі Львова (тоді Польща) в Радянську Україну – до Харкова. Тоді Крушельницькі мали такий вибір – виїхати до Канади або «на Велику Україну».

Антін Крушельницький з синами Богданом (учитель) та Остапом (викладач) був розстріляний 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох. Дочка Володимира (лікар) вбита на Соловках, через три роки після їхньої смерті розстріляли ще двох синів Антона Крушельницького – Івана (художника, поета) і Тараса (перекладача, письменника). Після розстрілу тата шестирічна Лариса опинилася в росіському місті Курськ. Завдяки старанням мами Галини Левицької, яка залишилася у Львові, допомозі дружин польського маршала Юзефа Пілсудського та російського письменника Максима Горького дитину вивезли до Львова.

Лариса Крушельницька з 1991 року очолювала наукову бібліотеку імені Василя Стефаника у Львові, написала сотні наукових праць, присвячених українським Карпатам, організувала численні археологічні експедиції.