У США закликають New York Times виправити статтю, де Крим позначений як «спірний»

Російський політичний емігрант, 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров і професор Нью-Йорксьского університету Ігор Айзенберг закликають американське видання New York Times виправити статтю, в якій окупований український Крим на мапі позначений «спірною» територією, а також замальований одним кольором із Росією.

«Нью-Йорк Таймс» учора опублікував статтю про будівництво Росією мосту до Криму. Річ не в статті по суті (в ній говориться, що Крим анексований Росією), а в тому, що в цій статті показана мапа, де Крим зображений тим же кольором, що і Росія, тобто, відповідно до цієї мапи, є частиною Росії. Це абсолютно обурливо!» – написав Айзенберг у Facebook.

«Крим – це Україна. Виправте це», – пише у мережі Twitter Гаррі Каспаров.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».