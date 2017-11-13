Грузинський прем’єр оголосив про зміни в складі уряду

Прем’єр-міністр Грузії Ґіорґі Квірікашвілі заявляє про кадрові зміни в своєму уряді й скороченні деяких міністерств із наміром зменшити витрати і поліпшити ефективність.

Виступаючи 13 листопада у Тбілісі, він оголосив, що чотири міністерства – енергетики, довкілля і мінеральних ресурсів, молоді і спорту, з виконання покарань – об’єднають із міністерствами економіки, сільського господарства, культури і юстиції відповідно.

За словами Квірікашвілі, міністр економіки Ґіорґі Ґахарія буде призначений на посаду міністра внутрішніх справ і віце-прем’єр-міністра, у той час, як міністр фінансів Дімітрі Кумсішвілі стане міністром економіки і збереже посаду віце-прем’єра.

Квірікашвілі також заявив, що запропонував керівникові грузинських залізниць Мамуку Бахтадзе посаду міністра фінансів, а заступникові ректора Тбіліського державного університету Міхеїлу Чхенкелі – посаду міністра освіти і науки.

За словами Квірікашвілі, скоро ці зміни будуть затверджені урядом. Після цього прем’єр, згідно з конституцією, найближчим часом звернеться до парламенту за вотумом довіри новому уряду.