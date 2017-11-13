В окупованому Криму перенесли засідання суду у «справі 26 лютого»

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя переніс плановане на сьогодні засідання у «справі 26 лютого» через зайнятість судді в іншому процесі. Як передає кореспондент Радіо Свобода, судове засідання у справі відбудеться 17 листопада, початок запланований на 14:00.

На останньому засіданні у «справі 26 лютого» свідок Еміль Абдурахманов заявив, що на мітингу біля Верховної Ради Криму в 2014 році жодна зі сторін не координувала дії мітингувальників.

Фігуранти «справи 26 лютого» Мустафа Дегерменджі та Алі Асанов перебувають під домашнім арештом з 6 квітня 2017 року. Раніше обвинувачені перебували в Сімферопольському СІЗО.

У 2015 році на півострові почали судити групу кримськотатарських активістів за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля стін будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Їх звинувачують в участі у масових заворушеннях.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на дві: окремо ‒ щодо одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу ‒ Алі Асанова, Мустафи Дегерменджі, Ескендера Кантемирова, Талята Юнусова, Ескендера Емірвалієва, Арсена Юнусова й Ескендера Небієва.

Росія 25 жовтня видала Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова Туреччині, а звідти вони прибули до Києва.