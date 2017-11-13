Німеччина виділяє 1,5 мільйона євро на гуманітарні заходи МКЧХ в Україні

Уряд Німеччини виділяє додаткові 1,5 мільйона гривень на підтримку підтримки гуманітарних заходів Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні, повідомляє німецьке посольство у Києві.

«Своїми коштами Німеччина фінансує численні гуманітарні заходи і субпроекти в рамках проекту «МКЧХ – допомога, захист, профілактика і співпраця в Україні у 2016-2017 роках» із центром уваги на східній Україні», – повідомляє посольство 13 листопада.

За повідомленням, фінансована у рамках проекту діяльність включає в себе медичну допомогу, лікування травм, підтримку медичних закладів, профілактичні заходи, забезпечення населення продуктами і засобами гігієни, водопостачання, навчання медичного і середнього медичного персоналу, пошук зниклих безвісти та возз’єднання сімей, опікування полоненими, роз’яснювальну роботу щодо небезпечності мін і залишків боєприпасів.

У посольстві уточнили, що загальний внесок Німеччини у діяльність МКЧХ в Україні за період 2016-2018 років зростає до 16 мільйонів євро.