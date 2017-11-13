У Запоріжжі міліціонера, обвинуваченого в затриманні майданівців, звільнили від кримінальної відповідальності

Комунарський районний суд Запоріжжя ухвалив рішення у зв’язку з закінченням термінів давності звільнити від кримінальної відповідальності колишнього заступника керівника Комунарського районного відділу МВС України у Запорізькій області Ігоря Мурашка, обвинуваченого у справі про затримання майданівців 2014 року.

19 лютого 2014 року Мурашко очолював групу міліції, працівники якої затримала з використанням сили п’ятьох учасників місцевого майдану. Правоохоронця обвинувачували за частиною 1-ою 367 Кримінального кодексу України («службова недбалість») через те, що він не припинив дії підпорядкованих йому працівників, які проводили затримання активістів з порушенням чинного законодавства.

Суддя призначив Ігореві Мурашку покарання у вигляді штрафу у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів громадян (8500 гривень) і заборони обіймати посаду у правоохоронних органах упродовж двох років. Одному з постраждалих, що окремо подав цивільний позов до правоохоронця, має бути компенсована моральна шкода у розмірі п’яти тисяч гривень.

Постраждалі й обвинувачений заявили про бажання оскаржити рішення суду в апеляційному суді.

Розгляд справи Ігоря Мурашка у суді тривав від літа 2014 року.

Ввечері 19 лютого 2014 року близько 10 учасників запорізького Майдану зібралися біля військової частини 3033, щоб поспілкуватися з бійцями і не допустити їх відправлення до Києва. Пікетувальників розігнала міліція. П’ятьох учасників цього зібрання затримали працівники Комунарського районного відділу МВС України у Запорізькій області і доставили до відповідного відділу. Під час затримання працівники міліції завдали майданівцям ударів, в тому числі гумовими кийками, внаслідок чого один із пікетувальників зазнав легких тілесних ушкоджень.