МЗС України звернеться до New York Times через статтю, де Крим позначений як «спірний» – Беца

Міністерство закордонних справ України планує звернутися до американське видання New York Times через статтю, в якій окупований український Крим на мапі позначений «спірною» територією, а також замальований одним кольором із Росією. Про це на сторінці у Twitter повідомила речниця МЗС України Мар’яна Беца.

«Крим не є «спірною» територією. Це тимчасово окупована територія України. Окупант відомий – Російська Федерація. Звернемося до New York Times. Помилки мають бути виправлені», – повідомила Беца.

Речниця МЗС не вказала, коли саме буде адресоване відповідне звернення української сторони.

11 листопада у New York Times з’явилася стаття про будівництво Росією мосту до окупованого Криму. Текст проілюстрували мапою, де захоплений український півострів зображений тим же кольором, що і Росія.

Цей матеріал викликав обурення у представників української і закордонної громадськості, серед яких були 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров і професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».