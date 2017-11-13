У Нацполіції працюють майже 22% жінок – МВС

У Національній поліції України на сьогодні працюють 21,8% жінок, заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

«Кількість жінок в органах та підрозділах служби цивільного захисту складає 12,5% загальної чисельності, в апараті ДСНС – 47,2 %. У Держприкордонсужбі 24% особового складу – жінки, з яких 13% – офіцери. У структурі Національної поліції працює 21,8% жінок. Відсоткове співвідношення кількості військовослужбовців-жінок у Нацгвардії до кількості військовослужбовців-чоловіків становить 6,2 %. Проте ми продовжуємо розвивати напрямок забезпечення гендерної рівності та рівного доступу до можливостей в органах системи внутрішніх справ», – заявив Яровий під час зустрічі у Представництві НАТО в Україні щодо імплементації резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека».

Звертаючись до учасників, голова Представництва НАТО в України Александер Вінніков зазначив, що зустріч такого рівня сприятиме приверненню уваги до проблеми участі жінок у конфліктах.

У червні цього року Кабінет міністрів запровадив посаду урядового уповноваженого з гендерних питань, а виконавчий директор програми «ООН Жінки» Фумзіле Мламбо-Нґкука та посол Швеції Мартін Хаґстрем підписали із представниками української влади угоду на фінансування чотирирічного проекту щодо забезпечення гендерної рівності в Україні, бюджет якого складає п’ять мільйонів євро.

13 вересня дослідницька організація «Соціополіс» оприлюднила експертне опитування, проведене влітку на замовлення ліги захисту прав жінок «Гармонія рівних», згідно з яким родина, політика і сфера зайнятості названі тими сферами, де українки та українці найчастіше наражаються на гендерну дискримінацію.