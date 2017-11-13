Помер о. Роман Мизь, греко-католицький священик у Сербії

У Сербії, в Новому Саді на 86-му році життя помер греко-католицький священик Роман Мизь, довголітній парох у цьому місті, видатний проповідник, видавець, викладач, історик, журналіст, громадський діяч.

Панотець Мизь народився 1932 року у Дрогобичі, в сім’ї греко-католицького священика. Згодом батьки поселилися в колишній Югославії, де він закінчив студії теології. Студіював і в Українському вільному університеті в Мюнхені.

Отець Мизь – автор понад 50 книжок, в тому числі й пʼяти томів «Матеріалів до історії українців в Боснії». Друкував українською, русинською та сербською мовами. Був засновником україномовних радіопередач у Боснії та Сербії, засновником християнського часопису «Дзвони».

Від 1987 до 1992 року на Радіо Свобода кожної неділі читали його проповіді, котрі згодом вийшли у Львові під заголовком «Християнство – що це, властиво».

В комуністичні часи завдяки о. Романові до країн Європи було направлено чимало творів українського самвидаву. Цей канал не розкрила ані радянська, ані югославська поліція.

Отець Мизь буде похований в Руському Керестурі, найстаршому поселенні української діаспорі в нинішній Сербії.