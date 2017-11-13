Суд у Києві продовжив розгляд справи кримського екс-депутата Ганиша

У Дніпровському районному суді Києва 13 листопада відбулося чергове засідання у справі екс-депутата з Криму Василя Ганиша, в ході якого прозвучали свідчення свідка захисту, передає сайт «Крим.Реалії».

Згідно з повідомленням, наступне засідання призначене на 23 листопада, а до його початку суд досліджуватиме докази.

Адвокат підсудного Андрій Руденко вважає терміни розгляду справи неправомірно затягнутими.

«Це є порушенням Конвенції про захист прав людини стосовно розумних термінів розслідування справи», – заявив адвокат Василя Ганиша.

Судовий процес у справі Василя Ганиша триває понад два роки, останнє засідання відбулося в червні 2017 року.

22 лютого 2017 року Вища рада правосуддя України усунула від виконання обов’язків суддю Олександра Федюка, який очолював колегію у справі Василя Ганиша. Причиною його звільнення стало те, що в період сутичок під час Євромайдану він ухвалив рішення про арешт двох учасників протестів. Через це Дніпровський районний суд Києва 5 квітня почав заново розглядати справу Ганиша.

Екс-депутата затримали в квітні 2015 року під час виїзду з Криму на материкову частину України співробітники СБУ спільно з українською Держприкордонслужбою. Колишній депутат перебував у розшуку, Генпрокуратура України винесла йому підозру в скоєнні державної зради.

Українські слідчі звинувачують Ганиша в тому, що він був присутній на голосуванні за проведення «референдуму» про статус Криму і тим самим створював на ньому кворум, чим сприяв зазіханням на територіальну цілісність України. Також політика звинувачують у голосуванні 11 квітня 2014 року за ухвалення російської конституції Криму на засіданні російського парламенту півострова.

Сам екс-депутат заявляє, що він був єдиним у залі кримського парламенту, хто проголосував проти проведення «референдуму». На його думку, звинувачення в державній зраді є необґрунтованими.