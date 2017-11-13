Переслідування антикорупційних активістів і журналістів в Україні має припинитися – Transparency international

Міжнародна організація Transparency International закликала владу України захистити громадянське суспільство від насильства, включно з фізичним побиттям, з яким стикаються активісти і журналісти-розслідувачі, йдеться у заяві організації 13 листопада.

«Протягом останніх кількох місяців побили двох антикорупційних активістів з Харкова, які проводять розслідування спільно з Transparency International Україна. Вони вважають, що це було пов’язано з їхньою роботою. Подібні повідомлення надходили і від активістів з Полтави й Одеси, а також від журналістів-розслідувачів з Києва», – йдеться у заяві.

У заяві організації, зокрема, вказується напад охоронців Віктора Медведчука на знімальну групу програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

«Ці постійні переслідування громадянського суспільства і неочікувані, і невиправдані. Громадяни України заплатили високу ціну за можливість позбавити свою державу корупції. Вони вийшли на вулиці, щоб протестувати проти корупції, і багатьох з них вбили. Влада повинна вжити заходів, щоб захистити антикорупційних активістів і підтримати їхню боротьбу проти корупції», – заявила голова правління Transparency International Делія Феррейра Рубіо.

Увечері 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту «Київ» поблизу Жулян, коли туди прилетів приватний борт лідера організації «Український вибір» Віктора Медведчука, охоронці підприємця скоїли напад на знімальну групу програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Із відео, опублікованого журналістами, видно, як охоронці підприємця у масках і балаклавах кинулися до знімальної групи і почали застосовувати силу – штовхали, били ліктями, ставили підніжки і кілька разів вибили камеру з рук оператора. Також охоронці засліплювали камеру спеціальним ліхтарем. Усе це відбувалося в публічному місці по вулиці Медова, біля VIP-терміналу.

На відео також зафіксований кортеж Віктора Медведчука, який від’їжджав від терміналу. Під час виїзду охоронці побігли до знімальної групи, щоб перешкодити зйомкам, в цей момент автомобілі Медведчука швидко залишили територію аеропорту.

При цьому біля VIP-терміналу перебували співробітники Нацполіції. Вони жодним чином не спробували втрутитися у цей інцидент. Пізніше Голова Національної поліції Сергій Князєв пообіцяв провести службове розслідування щодо дій співробітників Нацполіції.

Національна спілка журналістів України засудила напад на журналістів, а прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження.

Адвокат, який захищає інтереси лідера організації «Український вибір» Віктора Медведчука Ігор Кириленко пізніше звинуватив журналістів у втручанні у приватне життя Медведчука і його родини. Також адвокат назвав «провокацією» розслідування журналістів «Чорні чоловічки» Віктора Медведчука».

Віктор Медведчук, підприємець, лідер проросійської організації «Український вибір» і кум президента Росії Володимира Путіна, є також представником України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську, яка займається, зокрема, визволенням заручників.

Ще 2016 року голова Служби безпеки України Василь Грицак підтверджував, що Віктор Медведчук у зв’язку з цим періодично літає власним літаком безпосередньо з України до Москви, хоча загалом через агресію Росії проти України діє заборона на пряме авіаційне сполучення між двома країнами, яку наклав Київ, а у відповідь і Москва.