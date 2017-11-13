Комітет Генасамблеї ООН розгляне оновлену резолюцію щодо Криму – Джемілєв

У вівторок, 14 листопада, в рамках Третього комітету Генеральної асамблеї ООН має відбутися розгляд оновленої резолюції щодо прав людини в анексованому Росією Криму. Про це «Крим.Реалії» повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, який вирушив до Нью-Йорка.

«У резолюції йдеться про грубі порушення прав людини на окупованій території, цього разу вона досить різка, там речі названі своїми іменами. Очікується, що в нас буде менше голосів, але для нас головне, щоб документ пройшов. Я думаю, документ усе ж пройде, там серед співавторів близько 30 держав – Євросоюзу, Канада, США», – сказав Джемілєв.

Він також зазначив, що крім засідання комітету, запланована низка заходів, зокрема, з іноземними журналістами.

У жовтні Україна внесла до секретаріату Третього комітету Генасамблеї ООН, який займається соціальними, гуманітарними й культурними питаннями, оновлену резолюцію щодо прав людини в Криму. У разі успіху під час розгляду, документ винесуть на Генасамблею.

У новому документі міститься вимога до Росії виконати тимчасові заходи наказу Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу й забезпечити навчання українською та кримськотатарською мовами.

Член комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Сергій Железняк, коментуючи проект нової резолюції, заявляв, що документ може загрожувати суверенітету Росії.