Утримуваного в Росії режисера Сенцова помістили в штрафний ізолятор – правозахисник

Українського режисера, кримчанина Олега Сенцова, який перебуває у виправній колонії №8 в місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії, помістили в штрафний ізолятор.Про це повідомив 13 листопада керівник міжнародної правозахисної організації «Агора» Павло Чиков.

«Олег після етапування в колонію загримів в ШІЗО», – повідомив Чиков у Telegram, не вказавши жодних подробиць.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Раніше Олег Сенцов в листі правозахисникам розповів, що його етапують в Лабитнангі. За словами Сенцова, за час етапу він побував у кількох пенітенціарних установах Іркутська, Омська і Кірова.

Сенцова етапували з колонії в Якутську в СІЗО в Іркутську 9 вересня. Потім була інформація про його перебування в ізоляторі в Челябінську, яку там не підтвердили. Пізніше російська журналістка і правозахисниця Зоя Светова 30 вересня опублікувала листа від Сенцова, в якому режисер припустив, що його везуть на північ Росії в колонію Ямало-Ненецького автономного округу.

Олег Сенцов разом з Олександром Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015-го Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнають.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв’язнів.