«Батьківщина» заявила про «політичне підґрунтя» відмови у проведенні з’їзду

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» заявило, що державне підприємство «Український дім» відмовило у проведенні з’їзду за два дні до запланованого заходу. «Враховуючи той факт, що ДП «Український дім» належить до структури сумнозвісного Державного управління справами, яке підпорядковується президентові України, раптова відмова у проведенні з’їзду має політичне підґрунтя», – твердять у партії.

«З’їзд партії все одно відбудеться в середу в Києві, але в іншому місці», – запевнили в «Батьківщині» і заявили, що президент Петро Порошенко «вирішив боротися з політичними опонентами такими примітивними методами»

Як заявили в «Батьківщині», представники партії ще тиждень тому забронювали приміщення для з’їзду, що мав відбутися 15 листопада, на підтвердження чого партія направила в конгрес-центр гарантійний лист. Це є усталеною процедурою при бронюванні залів для проведення масштабних заходів. Але 13 листопада, заявили в партії, незадовго до початку монтажних робіт для оформлення з’їзду керівництво «Українського дому» усно повідомило, що зал заброньовано під інший захід. «Його нібито вчасно не внесли в графік, саме тому і виникла накладка. Маючи багаторічний досвід співпраці з усіма конгрес-центрами Києва, «Батьківщина» ставить під сумнів правдивість таких виправдань», – заявили в партії.

В «Українському домі» чи в адміністрації президента наразі не коментували таких тверджень.