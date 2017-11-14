Понад 20 афганських поліцейських загинули внаслідок нападу талібів у Кандагарі

В афганській провінції Кандагар 22 поліцейських загинули внаслідок нападів з боку бойовиків руху «Талібан», повідомляє місцева влада.

Представник поліції Матіулла Хелал 14 листопада заявив, що ще щонайменше 15 поліцейських були поранені, коли таліби атакували 15 блок-постів. За його словами, 45 бойовиків були вбиті, ще 35 поранені в цих інцидентах.

Також, за даними поліції, жодний із контрольних пунктів силовиків не був захоплений під час нападів. «Наші сили чинили опір, поки не отримали підкріплення та повітряну підтримку. Таліби були розбиті», – вказав інший представник правоохоронців Зія Дуррані.

Таліби оголосили, що беруть на себе відповідальність за напади.

13 листопада афганська влада повідомляла про аналогічні напади в провінції Фарах, внаслідок яких загинули восьмеро поліцейських.