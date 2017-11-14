Російського священика засудили до 5,5 року ув'язнення за звинуваченням у сутенерстві

Суд у білоруському Вітебську засудив священика Російської православної церкви Миколу Кірєєва до 5,5 року колонії посиленого режиму за звинуваченням у сутенерстві і торгівлі людьми.

Суд 13 листопада відбувався у закритому режимі. Кірєєв провину не визнав.

За версією слідства, Кірєєв намагався вивезти в Росію двох громадянок Білорусі для заняття проституцією. Слідчі встановили, що священик вербував жінок у Гомелі.

Суд у його справі почався 25 жовтня.

Крім Кірєєва, у справі раніше була засуджена 19-річна громадянка Таджикистану. За даними слідства, вона була спільницею священика. Жінку засудили до п’яти років ув’язнення.

Кірєєва затримали у серпні у Вітебську, коли він сідав на автобус до російського Санкт-Петербурга.