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14 Листопад 2017, Київ 12:13
Новини | Міжнародні

Російського священика засудили до 5,5 року ув'язнення за звинуваченням у сутенерстві

Підсудний Микола Кірєєв у залі суду, Вітебськ, Білорусь, 13 листопада 2017 року

Суд у білоруському Вітебську засудив священика Російської православної церкви Миколу Кірєєва до 5,5 року колонії посиленого режиму за звинуваченням у сутенерстві і торгівлі людьми.

Суд 13 листопада відбувався у закритому режимі. Кірєєв провину не визнав.

За версією слідства, Кірєєв намагався вивезти в Росію двох громадянок Білорусі для заняття проституцією. Слідчі встановили, що священик вербував жінок у Гомелі.

Суд у його справі почався 25 жовтня.

Крім Кірєєва, у справі раніше була засуджена 19-річна громадянка Таджикистану. За даними слідства, вона була спільницею священика. Жінку засудили до п’яти років ув’язнення.

Кірєєва затримали у серпні у Вітебську, коли він сідав на автобус до російського Санкт-Петербурга.

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