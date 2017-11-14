В Україні продовжується похолодання – синоптик

В Україні продовжується похолодання, завтра, 15 листопада, очікується подальше пониження температури повітря – до 3-10 градусів тепла. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

«Зараз на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та в Криму спостерігається 13-19 градусів тепла! Завтра вже похолодає», – написла вона на своїй сторінці в Facebook.



У Києві, за даними синоптика, завтра буде холодно, вночі 0-2 тепла. вдень 4-6 градусів тепла, без опадів.