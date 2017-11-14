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14 Листопад 2017, Київ 16:40
Новини | Події

В Україні продовжується похолодання – синоптик

Сніг у Києві, 12 листопада 2017 року

В Україні продовжується похолодання, завтра, 15 листопада, очікується подальше пониження температури повітря – до 3-10 градусів тепла. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

«Зараз на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та в Криму спостерігається 13-19 градусів тепла! Завтра вже похолодає», – написла вона на своїй сторінці в Facebook.

У Києві, за даними синоптика, завтра буде холодно, вночі 0-2 тепла. вдень 4-6 градусів тепла, без опадів.

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