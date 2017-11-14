Поліція відкрила провадження через полювання на рись на Закарпатті 

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного полювання на території Рахівського району на Закарпатті.

Як повідомляє прес-служба поліція, правоохоронці під час моніторингу ЗМІ та соцмереж виявили фото з вбитими тваринами, полювання на яких заборонено на Закарпатті.

Силовики встановили особу, яка зображена на фото, оскільки чоловік є посадовою особою лісового господарства, на час проведення слідства його відсторонили від виконання обов’язків.

Провадження відкрили за 248 Кримінального кодексу «незаконне полювання», це правопорушення карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів полювання.

Сьогодні користувачі соцмереж повідомили, що лісничий держпідприємства «Рахівське лісове дослідне господарство» зі своїм сином відстрілюють рись і тетерука, які занесені до Червоної книги України.

За даними Червоної книги, наразі в Карпатах чисельність рисі оцінюється в 350–400 особин, на території Полісся – до 80–90 особин, а тетерук є зникаючим видом птахів.