Поліція перевіряє повідомлення про мінування лікарні, ТРЦ і вокзалу у Києві

Поліція перевіряє повідомлення про мінування лікарні, торгово-розважального центру і залізничного вокзалу у Києві.

Як повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик, перевіряються три анонімні повідомлення про замінування: лікарня та «Гулівер» у Печерському районі та центральний залізничний вокзал у Солом‘янському районі.

«Залучені фахівці вибухотехнічної служби. Аби убезпечити людей, проводилася евакуація: із лікарні – 150 людей (перевірка завершена, небезпечних предметів не виявили), із вокзалу – 900 людей, у «Гулівері» евакуація триває», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

В Україні випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування почастішали впродовж останніх років. У Києві часто повідомляють про мінування станцій метро, торгових центрів.