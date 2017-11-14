Фільм «Межа» отримав гран-прі на міжнародному кінофестивалі у Франції – Держкіно

Український фільм «Межа» отримав гран-прі на 18-му Міжнародному кінофестивалі в Аррассі у Франції, повідомляє Державне агентство з питань кіно.

Як повідомляє прес-служба Держкіно, також молоде журі фестивалю визнало стрічку «Найкращим фільмом».

Міжнародний кінофестиваль в Аррасі проводиться з 2000 року. До участі у фестивалі запрошуються європейські фільми, які раніше не були представлені у Франції. 18-й Міжнародний кінофестиваль в Аррасі тривав з 3 по 12 листопада 2017 року.

Всеукраїнський прокат українсько-словацької стрічки Петера Бебʼяка «Межа» стартує 16 листопада.

Стрічку «Межа» вже показували цього року на фестивалі в Одесі, перед цим вона здобула на фестивалі в Карлових Варах премію «За найкращу режисуру». Фільм заснований на реальних подіях 2007 року, коли Словаччина мала стати частиною Шенгенської зони.

Події відбуваються в Словаччині, в найближчому до кордону населеному пункті, і в Ужгороді.