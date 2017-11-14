Помер перший харківський кореспондент Радіо Свобода Владислав Проненко

Пішов із життя на 57-му році харківський публіцист, документаліст, перший кореспондент Радіо Свобода у східному регіону за часів Незалежності України Владислав Проненко. Про це Радіо Свобода повідомили його колеги.

«Вочевидь, Владислав помер кілька днів тому. Ми постійно з ним зідзвонювалися, спілкувалися. Але практично тиждень тому він перестав відповідати на телефонні дзвінки мої та колег. Ми інтуїтивно відчули, що щось не так, і поїхали до дому Проненка. На жаль, він уже був не живим», – розповідає товариш і колега Владислава Роман Черемський.

За словами Черемського, Владислав Проненко завжди під час спілкування зі слухачами журналістських курсів згадував про роботу в українській службі Радіо Свобода.

«У 1991–2000 роках він працював харківським кореспондентом редакції Радіо Свобода. Він пишався, що працював на Радіо Свобода, наводив приклади з радійної практики студентам, майбутнім журналістам. Він почав надсилати матеріали Радіо Свобода, коли працювати на опозиційне ЗМІ не віталося. Він багато сюжетів присвячував становленню української незалежності в Харкові, він розповідав саме про український Харків», – розповів журналіст Роман Черемський.

Владислав Проненко є засновником і першим головним редактором загальноукраїнського громадсько-політичного та культурно-релігійного двотижневика «Український простір».

12 листопада 2009 року в Харкові відбулася академія, на якій було проголошено та вперше відзначено День українськомовної преси. Відзначення розпочалося з виступу директора Інтенсивних курсів журналістики Фонду національно-культурних ініціатив імені Гната Хоткевича Владислава Проненка. Він зазначив, що історично справедливим є відзначати День українськомовної преси 12 листопада, і запропонував звернутися до президента України щодо визнання такого Дня на державному рівні.

Окрім того, громадський діяч Владислав Проненко брав участь у становленні української православної автокефальної церкви на Харківщині. Про це написав архієпископ Харківський і Полтавський УАПЦ(о) Ігор Ісіченко.

«Не стало Владислава Проненка. І що б не відбувалося з ним останніми роками, ми назавжди запам’ятаємо його енергійним, сміливим, оригінальним журналістом, невтомним мандрівником, одним із піонерів відродження УАПЦ на Харківщині. Таким, яким він був у 1980–1990-і рр. Вічная пам’ять…» – мовиться в дописі владики Ігоря Ісіченка.

Останнім часом Владислав Проненко разом із творчою групою «Мальва ТВ» працював над низкою документальних фільмів «Східний фронт", що розповідав про мужність українських військових і бої на Донбасі.

Редакція Радіо Свобода висловлює щирі співчуття з приводу передчасної смерті Владислава Проненка його рідним і друзям.