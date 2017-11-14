Суд у Румунії ухвалив депортувати проросійського націоналіста з Сербії, що воював в Україні

У Румунії суд ухвалив депортувала громадянина Сербії, відомого своїми націоналістичними і проросійськими поглядами, і заборонити йому в’їзд на 15 років як небажаній особі після того, як він намагався здобути таємну інформацію про військові об’єкти й інфраструктуру, повідомила Румунська інформаційна служба (SRI), головна спецслужба країни.

За даними спецслужби, 42-річний Братислав Живкович, який, зокрема, у 2014–15 роках воював в Україні на боці російських гібридних сил, «виявляв зацікавленість у здобутті таємних документів про критичну інфраструктуру і об’єкти національних і союзних у НАТО військ на південному сході Румунії з метою вплинути на стратегічне партнерство в НАТО», – повідомив речник служби.

Як сказав речник Овідіу Марінча, Братислава Живковича затримали, коли він фотографував військові радарні установки на узбережжі Чорного моря і намагався передати їхні координати. Речник запевнив, що серб не зумів дістати жодного таємного документа, але, за словами представника спецслужби, він становить загрозу для національної безпеки Румунії.

За даними спецслужби, Живкович брав участь іще в конфліктах 1990-х років – у Боснії, в Косові, також діяв у Хорватії, а у 2014–15 роках брав участь на боці російських гібридних сил у захопленні Криму і агресії на Донбасі, за що він внесений у списки українського центру «Миротворець».

Також повідомляють, що він близький друг Александара Синджелича, сербського націоналіста, якого вважають пов’язаним із організаторами минулорічного невдалого проросійського державного перевороту в Чорногорії, що мав на меті зірвати вступ тієї країни до НАТО.

Сербія є традиційним союзником Росії, до того ж вона залежить від російських енергоносіїв. Серед сербів здавна поширене схвальне ставлення до Росії і всіх її дій.