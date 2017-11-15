Армія Зімбабве вийшла на вулиці столиці та контролює державну телерадіокомпанію

У Зімбабве армійські підрозділи перебувать на вулицях столиці країни Хараре і контролюють державну телерадіокомпанію. Водночас представники військових заявляють, що це «не військовий переворот» і президент, 93-річний Роберт Мугабе перебуває в безпеці, а армія виступила про «злочинців, які спричинили економічні страждання».

«Як тільки ми виконаємо свою місію, ми сподіваємося, що ситуація повернеться до нормалізації», – заявив представник армії 15 листопада.

Уночі в столиці Хараре були чутні вибухи та стрілянина. Владна партія звинуватила очільника військових у «зраді».

Посольство США закликало американських громадян у Зімбабве залишатися вдома, посилаючись на «поточну політичну невизначеність». Посольство Великої Британії видало аналогічне попередження.

Південноафриканська країна Зімбабве вперше переживає відкритий розкол між військовими і Мугабе, який керує країною з 1980 року. Військові завжди були опорою влади 93-річного лідера.