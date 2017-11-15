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15 Листопад 2017, Київ 09:16
Новини | Міжнародні

Міністр юстиції США може призначити спеціального радника для розслідування уранової угоди 2010 року

Міністр юстиції США Джеф Сешнз на слуханнях у юридичному комітеті Палати представників Конгресу США, 14 листопада 2017 року

Міністр юстиції США Джеф Сешнз заявив 14 листопада, що найближчим часом може призначити спеціального радника для розслідування укладеної за президентства Барака Обами угоди, за якою російська компанія купила канадську фірму, що контролювала приблизно 20% обсягу постачання урану до США.

«Ми дотримуватимемося закону щодо призначення спеціальних прокурорів», – вказав міністр юстиції на слуханнях у юридичному комітеті Палати представників Конгресу США та додав, що рішення буде ухвалене «без політичного впливу».

Президент Дональд Трамп та деякі республіканці в Конгресі раніше закликали міністра юстиції призначити спеціального радника для вивчення угоди 2010 року, яка призвела до продажу контрольного пакету акцій канадської фірми Uranium One російською державною ядерною компанією «Росатом». Трамп минулого місяця нарікав, що засоби інформації ігнорують уранову угоду, зосередивши увагу на тому, чи співробітники його виборчої кампанії перебували у змові з Росією.

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