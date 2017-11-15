Росія: Сечін вдруге не прийшов до суду в справі Улюкаєва

Голова компанії «Роснєфть» Ігор Сечін 15 листопада знову не з’явився до суду на допит у справі колишнього міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва.

Як повідомила суддя Лариса Семенова, Сечін був повторно викликаний по електронній пошті, факсом і звичайним поштовим відправленням. Електронне повідомлення отримане, але невідомо ким, рекомендований лист очікує на адресата в пункті вручення, сказала суддя.

13 листопада Сечін уперше не прийшов на засідання суду у справі Улюкаєва. Суддя заявила, що повістку про виклик до суду відмовилися приймати за місцем роботи Сечіна.

Олексій Улюкаєв був затриманий у листопаді 2016 року біля офісу компанії «Роснєфть». За версією слідства, чиновник вимагав у Сечіна хабар у два мільйони доларів за позитивну оцінку угоди з купівлі компанії «Башнєфть».

Сам колишній міністр відкидає звинувачення і стверджує, що його затримання і кримінальне переслідування – це провокація з боку керівника компанії «Роснєфть» і ФСБ. Улюкаєв перебуває під домашнім арештом.