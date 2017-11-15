Всесвітня антидопінгова агенція вирішує, чи відновлювати повноваження РУСАДА

Виконком Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА) 15 листопада в Сеулі заслухав доповідь російських представників про ту роботу, які вони виконали для відновлення в повному обсязі повноважень Російської антидопінгової агенції (РУСАДА). 16 листопада ВАДА оголосить рішення з цього питання.

Якщо міжнародна організація відновить повноваження російської агенції, це посилить позиції Росії перед зимовими Олімпійськими іграми, які менш ніж за три місяці стартують у південнокорейському Пхйончхані.

ВАДА оголосила діяльність російських колег «невідповідною» після того, як розслідування під керівництвом експерта Річарда Макларена дійшло висновку про існування в Росії в період з 2011 по 2015 рік підтримуваної державою програми вживання допінгу й приховування такого вживання. На думку розслідувачів, кульмінацією цієї програми стали зимові Олімпійські ігри в російському Сочі 2014 року, під час яких відбувалася заміна допінг-проб російських спортсменів.

Минулого тижня ВАДА повідомила, що отримала базу даних про результати допінг-тестів у Росії в 2012–2015 роках, результати яких, як очікується, будуть оприлюднені в четвер в Сеулі.

Росія частково прийняла висновки доповіді, складеної канадським адвокатом Річардом Маклареном, але президент країни Володимир Путін та інші високопосадовці неодноразово заперечували існування державної допінгової програми. Цього року ВАДА частково скасувала заборону на діяльність РУСАДА, надавши їй право збирати зразки. Міжнародна організація також перевірила російську агенцію у вересні.

Але ВАДА також хоче отримати доступ до зразків сечі, що зберігаються в антидопінговій лабораторії в Москві, вважаючи це однією з ключових вимог «дорожньої карти» відновлення повноважень РУСАДА. Однак навіть якщо ВАДА не відновить повноваження Росії, це не обов’язково означатиме усунення росіян від Олімпіади в Пхйончхані.

У 2016 році Міжнародний олімпійський комітет проігнорував заклики ВАДА заборонити всій команді Росії брати участь у літніх Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро, запропонувавши визначатися з цього питання міжнародним федераціям з окремих видів спорту. Очікується, що МОК оголосить рішення щодо участі Росії в Олімпіаді в Пхйончхані на засіданні виконавчого комітету в грудні у Лозанні – після оприлюднення результатів розслідувань щодо російського допінгу.