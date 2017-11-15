Прикордонники посилили охорону українсько-словацького кордону

Державна прикордонна служба України повідомляє про посилення охорони кордону зі Словаччиною додатковим персоналом, військовою технікою і службовими собаками. У ДПСУ пояснили такий крок «активізацією незаконної міграції».

«Військовослужбовцям, які прибули на ущільнення державного кордону і допомогу штатному персоналу, визначено завдання максимальної протидії незаконній міграції й іншим протиправним діям на термін до локалізації обстановки. Прикордонників екіпірували найсучаснішими видами спецтехніки, що дозволить максимально ефективно виявляти та затримувати порушників прикордонного законодавства», – йдеться в повідомленні.

Прикордонники заявляють, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, протягом літа і восени 2017 року кількість затриманих нелегальних мігрантів збільшилась на 80 %. За червень-листопад 2016 року затримано 161 незаконного мігранта, цього року – 289, повідомили у ДПСУ.