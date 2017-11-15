Уряд заснував 75 стипендій на честь Героїв Небесної сотні для студентів і молодих науковців

Кабінет міністрів заснував 75 стипендій на честь Героїв Небесної сотні для студентів, курсантів і молодих науковців.

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, 50 академічних стипендій уряд започаткував на честь 10 наймолодших героїв Небесної Сотні, а також 25 стипендій – на честь 5 Героїв для молодих вчених.

У МОН зазначають, що академічні стипендії, зокрема, стипендія імені Дмитра Чернявського для спеціальності «Економіка», імені Івана Тарасюка для спеціальності «Військове управління (за видами збройних сил)», імені Олександра Плеханова для спеціальності «Архітектура та містобудування», імені Сергія Нігояна для спеціальності «Сценічне мистецтво», надаватимуться студентам і курсантам державних навчальних закладів за десятьма спеціальностями.

Кабмін для молодих вчених встановив стипендії на честь Дмитра Максимова, Назарія Войтовича, Романа Гурика, Устима Голоднюка і Юрія Поправки.

Стипендії для студентів і курсантів виплачуватимуть щомісяця протягом навчального року. Студенти отримуватимуть їх у розмірі, встановленому Кабміном (нині розмір іменних стипендій КМУ для ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 1900 гривень, ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, наукових установ – 2480 гривень), а курсанти – у розмірі прожиткового мінімуму на 1 січня поточного року (зараз це 1544 гривень).

Стипендії для молодих вчених призначатимуть щороку до Дня Гідності та Свободи, терміном на один рік, їх щомісячний розмір становитиме 2 прожиткових мінімуми на початок бюджетного року (нині це 3 088 гривень).

У період із 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше з яких – 20 лютого. Згодом їх почали називати «Небесною сотнею». Крім того, сотні учасників протесту в Києві були поранені. За даними Генпрокуратури, всього під час Майдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.