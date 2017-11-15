Одеса: директор табору «Вікторія», де сталася пожежа, Саркісян вніс заставу, його звільнили з-під варти

Приморський районний суд Одеси продовжив арешт директора дитячого табору «Вікторія» Петроса Саркісяна і призначив заставу в 128 тисяч гривень.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, підозрюваний вже вніс заставу.

Сторона обвинувачення категорично не погоджується з таким рішенням суду, заявив прокурор Одеської області Олег Жученко. У прокуратурі вважають, що рішення ухвалили без урахування «реальних загроз» і що, вийшовши із слідчого ізолятора, підозрюваний зможе «чинити незаконний вплив» на потерпілих, свідків, інших фігурантів справи або переховуватися від слідства.

У зв’язку з цим прокуратура наполягатиме на тому, щоб Петроса Саркісяна утримували під вартою без права внесення застави, і вже готує апеляційну скаргу.

«У прокуратурі нам пояснили, що не знають, чому суд виніс ухвалу про грошову заставу. Плануємо пікетувати будівлю Приморського суду», - зазначила в коментар Радіо Свобода представниця батьківського комітету ансамблю «Адель».

У вересні інший районний суд Одеси — Київський — визначив Петросу Саркісяну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Рішення суду першої інстанції залишив у силі Апеляційний суд Одеської області.

У жовтні прокуратура Одеської області повідомила про підозру колишній заступниці міського голови Одеси Зінаїді Цвірінько, яка на момент пожежі опікувалася гуманітарними питаннями, і керівнику Київського райвідділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Суд обрав запобіжний захід для колишньої чиновниці у вигляді особистого зобов’язання. Прокуратура підозрює Цвірінько у «службовій недбалості».

28 вересня 24-річну старшу виховательку Наталю Янчик, яка відповідала за пожежну безпеку в таборі і була заарештована в один день з директором «Вікторії» Саркісяном, звільнили з-під арешту. Янчик взяли на поруки депутати Верховної Ради Мустафа Найєм і Григорій Шверк.

16 вересня в Одесі загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей, троє з них загинули. За попередніми висновками, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки.