Контактна група занепокоєна обстрілами Донецької фільтрувальної станції – Оліфер

Тристороння контактна група з питань врегулювання ситуації на Донбасі занепокоєна обстрілами об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема Донецької фільтрувальної станції, повідомила речниця українського представника в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Особливе занепокоєння викликають обстріли життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема зафіксовані СММ ОБСЄ випадки обстрілів Донецької фільтрувальної станції, наслідки яких можуть призвести до гуманітарної та екологічної катастрофи», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, за її словами, йдеться про домовленості: не здійснювати обстріли і наступ на Донецьку фільтрувальну станцію, провести роботи з розмінування в районі цієї станції та доріг, надати гарантії безпеки для працівників станції, ремонтних бригад і персоналу СММ ОБСЄ.

Оліфер також зазначила, що ТКГ підтвердила свою повну відданість перемир’ю, яке було оголошено у серпні.

Вона зауважила, що ситуація з безпекою на Донбасі є тривожною і нестабільною.

«Лише за останній час із використанням забороненої Мінськими угодами зброї було обстріляно населені пункти Гранітне, Зайцеве, Мар’їнку, Водяне, Широкине, Авдіївку, Трьохізбенку», – додала вона.

Про обстріли Донецької фільтрувальної станції повідомляють останнім часом майже щодня. Через такі обстріли станція раніше вже багато разів припиняла роботу. 5 листопада підприємство «Вода Донбасу» повідомило, що на Донецькій фільтрувальній станції обстрілом пошкодило резервний хлоропровід

Донецька фільтрувальна станція розташована фактично на лінії контакту між окупованою Ясинуватою і вільною Авдіївкою на так званій «сірій зоні», яку не контролює жодна сторона. В обстрілах ДФС сторони конфлікту звинувачують одна одну і заперечують свою вину.

ДФС забезпечує питною водою і вільну Авдіївку, і окуповані Ясинувату, Ясинуватський район і частину Донецька.