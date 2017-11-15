МОЗ дозволив розміщати стоматологічні кабінети з рентгенівським обладнанням у житлових будинках

Міністерство охорони здоров’я дозволило розташовувати стоматологічні кабінети з рентгенівським обладнанням у житлових будинках.

Відповідний наказ міністерства набув чинності 14 листопада.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, відтепер стоматологічні кабінети з рентгенівським обладнанням можуть розміщуватися в житлових будинках та громадських будівлях за умови дотримання чітко встановлених вимог.

У міністерстві наголошують, що у стоматологічних кабінетах повинні робити не більше 100 знімків в тиждень при проведенні прицільних рентгенівських досліджень та не більше 50 – при використанні ортопантомографа.

Якщо стоматологічні кабінети розташовані в старих житлових будинках, необхідно враховувати матеріали і товщину міжповерхового перекриття, а за необхідності потрібно робити спеціальний захист стелі для забезпечення надійного протирадіаційного захисту, додають у МОЗ.

«Ці зміни зроблять стоматологію більш якісною та безпечною, прозорою та доступною. Більшість приватних стоматологічних кабінетів та клінік розташовані в житлових будинках і до сьогодні вони не мали законного права використовувати найсучасніше рентгенологічне обладнання у своїй роботі. Водночас ми прописали більш детально вимоги безпеки. Роботодавці мають неухильно дотримуватися цих правил», – зазначив заступник міністра Роман Ілик.

У Державних санітарних нормах вказується, що рентгенологічне відділення (кабінет) не дозволяється розміщувати в житлових будинках та дитячих установах, за винятком діагностичних дентальних рентгенкабінетів (апаратів) – рентгенологічний апарат, що призначений для отримання зображення зубів та щелеп на плівці або на цифрових носіях (радіовізіограф).