Син Януковича пообіцяв оскаржити рішення щодо його банку в міжнародних судах – речник

Син колишнього президента Віктора Януковича буде оскаржувати в міжнародних судах незаконну, на його думку, націоналізацію «Всеукраїнського банку розвитку» після рішення суду, що відхилив черговий позов Януковича-молодшого до Національного банку України в цій справі, заявив його речник Юрій Кірасір.

У дописі у фейсбуці речник стверджує про незаконність, на його думку, рішення НБУ про визнання банку Януковича-молодшого неплатоспроможним через те, що воно було ухвалене 2014 року на підставі накладених у Європейському союзі санкцій на Олександра Януковича, що був єдиним акціонером банку, але значно пізніше чільний суд ЄС заднім числом визнав ці санкції щодо нього незаконними за період весни 2014 – весни 2015 років – хоча, про що не згадав речник, на той час уже діяли наступні санкції, визнані законними. «Всеукраїнський банк розвитку» оскаржив рішення НБУ ще наприкінці 2014 року, в березні 2015-го суд у Києві відхилив цей позов, у квітні 2015-го так само була відхилена апеляційна скарга, а в січні 2016 року Вищий адміністративний суд України остаточно підтвердив законність рішення Нацбанку.

Раніше 15 листопада НБУ повідомив про рішення Печерського районного суду Києва, який попереднього дня, 14 листопада, залишив без задоволення позовні вимоги Олександра Януковича до Національного банку України про відшкодування збитків у розмірі 1,6 мільярда гривень – так він оцінив свої збитки у зв’язку з виведенням із ринку ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», акціонером якого він був.

Нині банк перебуває у процесі ліквідації, яка, як повідомляли у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, триватиме до 22 грудня 2017 року.