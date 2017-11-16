Росія скоротила терористичну діяльність в Україні? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Як Україна опинилася на 17-му місці у світі за рівнем наслідків тероризму? Українці стали менше курити і довше жити; Кому потрібен вихідний 25 грудня?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: екс-голова Донецької ОВГА Олександр Кіхтенко, народний депутат (позафракційний) Богдан Матківський і радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко; голова правління Центру громадянського представництва «Життя» Андрій Скіпальський і народний депутат (позафракційний) Олег Мусій; політолог Анатолій Луценко і проректор Національного університету «Острозька академія» Петро Кралюк.