Володимир Балух просить суд в окупованому Криму застосувати поліграф

Український активіст Володимир Балух, судовий процес над яким продовжився 16 листопада в Роздольненському районному суді окупованого Криму, заявив клопотання про застосування поліграфа, повідомляє сайт Крим.Реалії.

«Вважаю неможливим проведення об’єктивного правосуддя без використання поліграфа, тобто детектора брехні. Всі свідчення свідків з боку звинувачення були визнані судом об’єктивними, а мої і свідків сторони захисту необ’єктивними. Тому я наполягаю на використанні детектора брехні, який покаже, хто тут бреше, а хто говорить правду», – сказав Балух.

Адвокат Ольга Дінзе попросила суд залучити до участі в процесі спеціаліста-психолога Володимира Рубашного, який, на думку адвоката, може дати експертну психологічну оцінку свідченням Балуха і свідків. Володимир Рубашний виступав як спеціаліст-психолог у справі журналіста Миколи Семени.

Суддя Олена Тедеєва у виклику фахівця відмовила, оскільки адвокат не назвала точну адресу проживання Рубашного.

10 листопада в підконтрольному Кремлю Роздольненському районному суді відбулося засідання у справі українського активіста Балуха. Під час процесу йому стало зле, Балухові викликали «швидку допомогу» і відвезли в лікарню.

Згідно з висновком лікаря, у Балуха гострі болі, остеохондроз поперекової частини. Брати участь у судовому засіданні він не може, йому необхідно амбулаторне лікування. Лікарі заявили, що Балух може перебувати в ізоляторі тимчасового тримання.

Минулого тижня активістові продовжили термін арешту, таким чином, він залишиться під вартою до 16 січня 2018 року.

У серпні суд оголосив вирок українському активісту – три роки і сім місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Однак під час розгляду апеляційної скарги вирок був скасований, і справу відправили на повторний розгляд.

ФСБ затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що на горищі будинку, де живе активіст, вони виявили 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї свого будинку.